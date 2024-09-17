Комитет Госдумы одобрил проект о запрете усыновления детей в одну категорию стран

Комитет ГД одобрил проект о запрете усыновления в страны, где можно пенять пол

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил и рекомендовал принять законопроект, который запрещает усыновлять детей из России в страны, где разрешена смена пола. Это следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

13 июля документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В пояснительной записке авторы инициативы подчеркнули, что внесенные в Конституцию в 2020 году изменения закрепили сохранение традиционных семейных ценностей. Они также напомнили слова президента Владимира Путина о том, что народы России всегда бережно относились к детям.