В Госдуме раскрыли список запрещаемых для усыновления детей из России стран

Госдума начала рассматривать запрет на усыновление детей гражданам Канады и ФРГ

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который предусматривает запрет на усыновление или опекунство детей из России для граждан стран с разрешенной сменой пола. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что документ предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам таких стран, как Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, ФРГ, Швейцария и Эстония. По словам председателя Госдумы, это необходимо для исключения возможной опасности в виде смены пола, с которой усыновленные дети могут столкнуться в этих государствах.

Ранее Володин высказывался о вырождении Запада из-за проводимой властями гендерной политики. Так он отреагировал на принятие в ряде западных стран законов, допускающих юридическую смену пола без медицинской операции.