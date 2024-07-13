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10:14, 13 июля 2024Россия

В Госдуме раскрыли список запрещаемых для усыновления детей из России стран

Госдума начала рассматривать запрет на усыновление детей гражданам Канады и ФРГ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который предусматривает запрет на усыновление или опекунство детей из России для граждан стран с разрешенной сменой пола. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что документ предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам таких стран, как Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, ФРГ, Швейцария и Эстония. По словам председателя Госдумы, это необходимо для исключения возможной опасности в виде смены пола, с которой усыновленные дети могут столкнуться в этих государствах.

Ранее Володин высказывался о вырождении Запада из-за проводимой властями гендерной политики. Так он отреагировал на принятие в ряде западных стран законов, допускающих юридическую смену пола без медицинской операции.

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