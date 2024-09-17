Квир-блогер из Сибири заявил о расправе над активистом-пацифистом из-за насилия. Полиция не сразу поверила ему

В Петербурге квир-блогер признался в убийстве политактивиста Иоффе

В Санкт-Петербурге нашли 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе без признаков жизни, в расправе над ним вскоре сознался 20-летний квир-блогер из Новосибирска Александр Синько. Он обвинил активиста в насилии.

Синько позиционирует себя как представитель противоположного пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Утром 17 сентября молодой человек пришел в отдел полиции в Выборге. Он, смеясь, рассказал о содеянном, при этом полиция поначалу ему не поверила.

Юноша признался, что совершил расправу в квартире на проспекте Науки. Тогда правоохранители позвонили коллегам в Калининский район, те все подтвердили. 53-летнему активисту нанесли 20 ударов ножом.

Как рассказал блогер, они с Иоффе жили в одной квартире. Накануне они выпивали, в какой-то момент активист якобы попытался надругаться над приятелем. После случившегося молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг.

Telegram-канал «Mash на Мойке» публиковал видео из полицейского участка. На фоне слышен смех. Синько интересуется, не хотят ли у него принять заявление. Помимо прочего выяснилось, что он приехал в Выборг из Санкт-Петербурга на такси за семь тысяч рублей.

Фото: страница Александра Синько во «ВКонтакте»

Блогер вышел на связь с подписчиками и попросил помочь пересечь границу

В ночь на 17 сентября в личном Telegram-канале Синько появился пост с чистосердечным признанием. С друзьями и подписчиками молодой человек общался не один час. «Я не хочу в колонию, хочу за границу. Жду вашей помощи», — поделился он и записал видео с телом в качестве доказательства. Когда телефон разрядился, Александр продолжил писать с мобильного Иоффе.

Дочь Иоффе, комментируя случившееся, заявила, что может только гадать о причинах расправы. «Я была знакома с Сашей и пока не знаю всю правду», — добавила она.

Между активистом и блогером были дружеские отношения

Как рассказал источник «Коммерсанта», 53-летний активист всегда поддерживал и опекал молодого человека. «Фонтанка» добавляет, что они познакомились на почве активизма. В июне 2023 года он помогал молодому человеку организовать пикет у Гостиного двора и находился рядом, обеспечивая безопасность. Когда Синько повезли в суд, Иоффе поехал за ним, чтобы помочь. Мужчина также помогал приятелю с поиском ночлега — у того не было постоянного места жительства.

Иоффе неоднократно привлекали к административной ответственности из-за акций и пикетов в поддержку фигурантов дел о фейках об армии. В 2023 году он попадал в полицию не единожды. В частности, в июне 2023-го Санкт-Петербургский городской суд оставил его под административным арестом за то, что он пришел в здание военкомата Адмиралтейского района в состоянии алкогольного опьянения и пытался развернуть одиночный пикет.