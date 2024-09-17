Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 17 сентября 2024Экономика

На планету обрушилась сильнейшая магнитная буря

РАН: начавшаяся магнитная буря достигает почти максимального уровня

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Землю обрушилась новая магнитная буря. По своей силе она достигает почти максимального уровня, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«После десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака, планету все же зацепило ядром выброса», — сказано в сообщении на сайте лаборатории. Как отмечается, параметры наземного газа подскочили в полвторого ночи, а сильные возмущения магнитосферы стали заметны уже в полпятого утра.

Магнитометры зафиксировали колебания силой 3,66 балла по пятибалльной шкале. По своей интенсивности продолжающуюся бурю относят к классу G3, но временами колебания достигают и мощности G4.

Магнитосфера продолжает пребывать в возмущенном состоянии, однако, по прогнозам специалистов, долго это не продлится. «Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты», — успокаивают ученые. Солидарен с ними и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус — он предполагает, что колебания ослабнут во второй половине дня.

Ранее врачи перечислили главные факторы чувствительности человека к перепадам атмосферного давления. По их мнению, большую роль в плохом самочувствии метеопатов в дни магнитных бурь играет не природная предрасположенность, а обыкновенная паника.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины. Он готовил покушение на руководителя оборонного предприятия

      Один из крупнейших производителей чипов перестанет инвестировать в Европу

      Раскормленный кот Крошик похудел еще на полкилограмма

      Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

      Раскрыты суточные потери украинских войск

      Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

      ФСБ начала поиск подельников ликвидированного в Свердловской области агента ГУР

      В России предупредили Запад о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь страны

      «Чайка-камикадзе» погнула винт российского самолета с пассажирами

      Россиянка стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше