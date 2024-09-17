На планету обрушилась сильнейшая магнитная буря

РАН: начавшаяся магнитная буря достигает почти максимального уровня

На Землю обрушилась новая магнитная буря. По своей силе она достигает почти максимального уровня, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«После десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака, планету все же зацепило ядром выброса», — сказано в сообщении на сайте лаборатории. Как отмечается, параметры наземного газа подскочили в полвторого ночи, а сильные возмущения магнитосферы стали заметны уже в полпятого утра.

Магнитометры зафиксировали колебания силой 3,66 балла по пятибалльной шкале. По своей интенсивности продолжающуюся бурю относят к классу G3, но временами колебания достигают и мощности G4.

Магнитосфера продолжает пребывать в возмущенном состоянии, однако, по прогнозам специалистов, долго это не продлится. «Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты», — успокаивают ученые. Солидарен с ними и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус — он предполагает, что колебания ослабнут во второй половине дня.

Ранее врачи перечислили главные факторы чувствительности человека к перепадам атмосферного давления. По их мнению, большую роль в плохом самочувствии метеопатов в дни магнитных бурь играет не природная предрасположенность, а обыкновенная паника.