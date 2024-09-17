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09:33, 17 сентября 2024Мир

Макрон захотел поставить француза на ключевую должность в Еврокомиссии

Bloomberg: Макрон захотел поставить главу МИД Сежурне на ключевую должность в ЕК

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел поставить действующего главу французского МИД Сежурне Стефана на ключевую должность в Еврокомиссии (ЕК). Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает агентство Bloomberg.

«План предусматривает назначение уходящего министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне исполнительным вице-президентом комиссии», — передает издание слова своего собеседника.

Подобные перестановки позволят Макрону повлиять на политику Брюсселя в выгодном ему ключе, вернув Евросоюзу статус экономического и промышленного конкурента США и Китая, отмечает Bloomberg.

Ранее Еврокомиссия назвала обещание властей Венгрии отправлять беженцев в Брюссель «нарушением правил Европейского союза».

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      Глеб Бажуткин
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