Макрон захотел поставить француза на ключевую должность в Еврокомиссии

Bloomberg: Макрон захотел поставить главу МИД Сежурне на ключевую должность в ЕК

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел поставить действующего главу французского МИД Сежурне Стефана на ключевую должность в Еврокомиссии (ЕК). Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает агентство Bloomberg.

«План предусматривает назначение уходящего министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне исполнительным вице-президентом комиссии», — передает издание слова своего собеседника.

Подобные перестановки позволят Макрону повлиять на политику Брюсселя в выгодном ему ключе, вернув Евросоюзу статус экономического и промышленного конкурента США и Китая, отмечает Bloomberg.

Ранее Еврокомиссия назвала обещание властей Венгрии отправлять беженцев в Брюссель «нарушением правил Европейского союза».