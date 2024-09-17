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11:01, 17 сентября 2024Россия

Медведев призвал использовать «одно известное оружие» противников России

Медведев: стоит подумать о создании общественной базы врагов России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил создать открытую общественную базу врагов России. Об этом он написал в Telegram.

Подобные медиаресурсы – «известное оружие противника», подчеркнул Медведев. Возможно, он имел в виду украинский сайт «Миротворец».

Создание в России аналогичной базы данных преследовало бы «вполне прикладные цели», подчеркнул политик. О чем именно может идти речь, зампред Совбеза не уточнил.

Ранее в Кремле посмеялись над появившийся на «Миротворце» карточке некоего лейтенанта Родиона Гослова с фотографией актера Райана Гослинга. По утверждению портала, указанное лицо покушалось на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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      Алан Босиков
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