Мэр российского города объявил об отставке

Мэр Петропавловска-Камчатского Брызгин досрочно прекратил полномочия

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин досрочно ушел в отставку в связи с переходом на новую должность. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — объявил глава российского города. Он выразил благодарность своим коллегам и перечислил основные достижения в развитии города.

Брызгин был назначен мэром в апреле 2020 года, до этого он несколько месяцев был временно исполняющим обязанности главы Петропавловск-Камчатского городского округа, а прежде работал в городской администрации.

Ранее мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов ушел в отставку. Он поблагодарил правительство региона и губернатора за поддержку в реализации различных проектов, а также жителей за объективную критику и подсказки.