Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:49, 17 сентября 2024Россия

Мэр российского города объявил об отставке

Мэр Петропавловска-Камчатского Брызгин досрочно прекратил полномочия

Фото: SnapSaga / Unsplash

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин досрочно ушел в отставку в связи с переходом на новую должность. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — объявил глава российского города. Он выразил благодарность своим коллегам и перечислил основные достижения в развитии города.

Брызгин был назначен мэром в апреле 2020 года, до этого он несколько месяцев был временно исполняющим обязанности главы Петропавловск-Камчатского городского округа, а прежде работал в городской администрации.

Ранее мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов ушел в отставку. Он поблагодарил правительство региона и губернатора за поддержку в реализации различных проектов, а также жителей за объективную критику и подсказки.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане

      Мэр российского города объявил об отставке

      Правительство России поддержало введение нового штрафа для водителей

      В Британии заявили о неготовности к войне с Россией

      Подстрелен четырехметровый крокодил с человеком в пасти

      Объяснены причины стремительного роста интимных болезней

      Во Франции заявили о критической для Киева ситуации на фронте

      В МИД назвали возможной причиной пожаров в ЛНР поджог

      Байден созвонился с Трампом

      В Курской области перечислили подлежащие эвакуации населенные пункты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше