Минобороны: Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж Ми-28Н нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после уничтожения целей экипаж армейской авиации вернулся на площадку вылета.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении скопления пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили одну машину и артиллерийскую установку.

До этого российский военный рассказал, что при вторжении в Курскую область часть солдат ВСУ попала в окружение. Он отметил, что украинские войска, рассчитывая на блицкриг, перебросили резервы в регион, однако потерпели неудачу.