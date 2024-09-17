Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:29, 17 сентября 2024Силовые структуры

Мигрант во время ссоры выбросил жену со второго этажа в российском регионе

В Петербурге мигрант выбросил супругу из окна во время ссоры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 34-летнюю гражданку Таджикистана выбросили из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, женщину в тяжелом состоянии обнаружили на земле прохожие, они вызвали экстренные службы. Потерпевшая смогла рассказать, что вытолкнул ее супруг. Женщину госпитализировали.

В квартире на втором этаже полицейские нашли 28-летнего мигранта, который приехал в Россию на заработки и не встал на учет. Его задержали и доставили в отдел, где он получил протокол за нарушение миграционного законодательства. Решается вопрос также о возбуждении уголовного дела.

Потерпевшая находится в реанимации. У нее диагностированы сотрясение мозга, перелом ноги в трех местах, переломы костей таза, травмы груди и головы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области будут судить мужчину, избившего супругу.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Дочь турецкого посла в Киеве затравили за победу в конкурсе красоты

      В Конгрессе США призвали охранять Трампа как президента

      Стресс назвали одной из причин развития деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше