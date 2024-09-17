Мигрант во время ссоры выбросил жену со второго этажа в российском регионе

В Петербурге мигрант выбросил супругу из окна во время ссоры

В Санкт-Петербурге 34-летнюю гражданку Таджикистана выбросили из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, женщину в тяжелом состоянии обнаружили на земле прохожие, они вызвали экстренные службы. Потерпевшая смогла рассказать, что вытолкнул ее супруг. Женщину госпитализировали.

В квартире на втором этаже полицейские нашли 28-летнего мигранта, который приехал в Россию на заработки и не встал на учет. Его задержали и доставили в отдел, где он получил протокол за нарушение миграционного законодательства. Решается вопрос также о возбуждении уголовного дела.

Потерпевшая находится в реанимации. У нее диагностированы сотрясение мозга, перелом ноги в трех местах, переломы костей таза, травмы груди и головы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области будут судить мужчину, избившего супругу.