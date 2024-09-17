Минобороны показало кадры работы морпехов в Курской области

Минобороны России показало видео с работой морпехов в Курской области

Минобороны России показало кадры работы штурмовиков морской пехоты в селах Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

По их данным, российским бойцам удалось запутать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ворваться вглубь поселка. Штурмовики отбросили противника с его позиций, после чего украинские солдаты отступили.

На опубликованном видео можно увидеть момент высадки штурмовиков, а также кадры боестолкновения в населенном пункте.

«На первом заходе мы успешно завезли штурмовую группу, сработал эффект неожиданности. Все сделали быстро, четко. На втором заходе, завозя штурмовую группу, нас поразил FPV-дрон, повредило колесо, но группу мы высадили. Она успешно начала продвижение дальше», — рассказал водитель с позывным Ливадия.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

17 сентября военкор Александр Коц опубликовал кадры боев за населенный пункт Снагость под Курском, снятые от первого лица. На ролике видно, как российская бронетехника на большой скорости едет по проселочной дороге, а затем — по полю, ведя огонь налево и направо.