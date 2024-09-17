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10:40, 17 сентября 2024Россия

Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

Военкор Коц опубликовал кадры боев за населенный пункт Снагость под Курском

Бой за населенный пункт Снагость в Курской области сняли на видео от первого лица. Кадры опубликовал в Telegram-канале военкор Александр Коц.

На выложенных кадрах видно, как российская бронетехника на большой скорости едет по проселочной дороге, а затем — по полю, ведя огонь налево и направо. После того как техника заехала в населенный пункт, военные продолжили стрельбу по флангам, а после спешились и пошли на штурм зданий.

«Десантура вскрыла систему обороны, поселка, опорники на подступах к нему и дерзко рванула вперед (...) С воздуха их вели "птички", сообщая об огневых точках противника», — подписал видео Коц.

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Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Снагость 12 сентября. Помимо этого поселка, российские военные зашли еще в девять поселков Курской области, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.

ЖЗЛ
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