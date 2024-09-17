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13:03, 17 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения личного состава ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения личного состава ВСУ близ Харькова

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петропавловке Харьковской области.

«Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации противника в населенном пункте Петропавловка Харьковского района», — указано в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах видно полное уничтожение зданий, которые использовались украинскими военными для размещения личного состава. Отмечается, что потери ВСУ составили около 30 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Целями удара были объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также базы хранения и районы сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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      Валентин Карант
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