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12:10, 17 сентября 2024Россия

Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

Минобороны сообщило об ударе по объектам на территории Украины

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации в Telegram.

Целями удара были объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также базы хранения и районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, пояснили в военном ведомстве.

Атака была произведена дальнобойным оружием, стоящим на вооружении воздушно-космических сил, а также ракетными войсками и артиллерией, подчеркнули в Минобороны.

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Курской области. На ролике видно прилет снаряда и последовавший за ним взрыв.

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      Алан Босиков
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