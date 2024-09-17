Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

Минобороны сообщило об ударе по объектам на территории Украины

Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации в Telegram.

Целями удара были объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также базы хранения и районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, пояснили в военном ведомстве.

Атака была произведена дальнобойным оружием, стоящим на вооружении воздушно-космических сил, а также ракетными войсками и артиллерией, подчеркнули в Минобороны.

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Курской области. На ролике видно прилет снаряда и последовавший за ним взрыв.

