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14:21, 16 сентября 2024Россия

Уничтожение украинского танка в Курской области попало на видео

Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Уничтожение украинского танка в Курской области попало на видео. Кадры показало журналистам Министерство обороны России.

На снятом с дрона ролике видно, что в танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадает снаряд, из-за чего техника взрывается. На видео также попало возгорание, случившееся после удара снаряда.

«Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БпЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника (...) танк боевиков ВСУ был уничтожен», — прокомментировали видео в Минобороны.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

12 сентября оборонное ведомство отчитывалось, что российские войска освободили в Курской области десять населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

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      Марк Леонов
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