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04:36, 17 сентября 2024Культура

Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов

Минюст объяснил иноагентсткий статус Земфиры антироссийской деятельностью

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

Министерство юстиции объяснило включение певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) в список иностранных агентов ее антироссийской политической деятельностью. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает агентство ТАСС.

Утверждается, что данная деятельность проявлялась в размещениях постов в социальных сетях в поддержку Украины и против проведения спецоперации (СВО) от ее имени.

«10.02.2023 в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступили материалы, подтверждающие распространение Рамазановой З. Т. материалов и сообщений, предназначенных для неограниченного круга лиц. В материалах управления также содержатся факты, подтверждающие осуществление политической деятельности», — указано в судебных материалах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что оснований для исключения Земфиры из реестра иноагентов нет. «Она что-то сделала крайне положительное? Каким-то образом изменила свое поведение, свои высказывания? Оснований никаких нет», — сказал депутат.

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      Артём Верейкин
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