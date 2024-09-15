В России ответили на попытку Земфиры обжаловать статус иноагента

Депутат Шолохов: оснований для исключения Земфиры из реестра иноагентов нет

Оснований для исключения певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) из перечня иностранных агентов нет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, замещающий председателя комитета, Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на попытку артистки обжаловать свой статус.

«Очевидно, что [это по той причине], что проживает там и деньги кончились. А основания [для исключения ее из реестра иноагентов] — откуда эти основания появятся? Она что-то сделала крайне положительное? Каким-то образом изменила свое поведение, свои высказывания? Оснований никаких нет», — высказался Шолохов.

Ранее Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. 14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Минюсту России с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.

Артистку внесли в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

