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16:27, 15 сентября 2024Культура

В России ответили на попытку Земфиры обжаловать статус иноагента

Депутат Шолохов: оснований для исключения Земфиры из реестра иноагентов нет

Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Оснований для исключения певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) из перечня иностранных агентов нет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, замещающий председателя комитета, Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на попытку артистки обжаловать свой статус.

«Очевидно, что [это по той причине], что проживает там и деньги кончились. А основания [для исключения ее из реестра иноагентов] — откуда эти основания появятся? Она что-то сделала крайне положительное? Каким-то образом изменила свое поведение, свои высказывания? Оснований никаких нет», — высказался Шолохов.

Ранее Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. 14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Минюсту России с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов.

Артистку внесли в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

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      Варвара Кошечкина
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