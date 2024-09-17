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15:24, 17 сентября 2024Экономика

Москвичей напугали пожарами из-за жары

МЧС: с 17 по 23 сентября в Москве сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Со вторника, 17 сентября, по понедельник, 23 сентября, в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

При пятом классе пожарной опасности пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение происходит усиленно, и огонь быстро распространяется. Жителям столицы рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При этом ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о первых осенних заморозках, которые с запозданием придут в Москву и область в ближайшее время, в выходные, 21-22 сентября. Специалист объяснила, что температура в ночное время будет понижаться до отрицательных значений из-за арктического воздуха.

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      Мария Черкасова
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