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14:11, 17 сентября 2024Экономика

Москвичей оповестили о наступлении первых заморозков

Синоптик Позднякова: первые заморозки в Москве могут наступить 21-22 сентября

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первые осенние заморозки, запоздавшие в этом году, могут наступить в Москве уже в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Низкие температуры в мегаполис принесет арктический воздух. По прогнозам синоптика, заморозки могут наблюдаться в эти выходные, 21-22 сентября. «Это будут первые заморозки осени 2024 года. Планируя на выходные поездки на природу, следует учесть перемены в погоде», — добавила Позднякова.

О долгожданном окончании затянувшейся летней жары москвичей предупреждали и в центре погоды «Фобос». По их данным, температура понизится до привычных для сентября показателей в воскресенье, 22 сентября. При этом, как в беседе с телеканалом «360» подчеркнула Позднякова, дожди придут в столицу только в последние пять дней сентября. До этого в городе сохранится высокая опасность пожаров.

О резком похолодании ранее оповестили жителей Свердловской области. Кроме того, в Сибири температурный фон окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

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      Виктория Клабукова
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