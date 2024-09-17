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18:48, 17 сентября 2024Экономика

Москвичи резко расхотели покупать готовое жилье

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали почти на 40 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В августе 2024 года жители Москвы резко расхотели покупать готовое жилье — продажи квартир на вторичном рынке упали почти на 40 процентов по сравнению с 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра, с материалом ознакомилась «Лента.ру».

В последний месяц лета на вторичном рынке недвижимости столицы было заключено 11,2 тысячи сделок. Показатель на 36 процентов меньше, чем в августе 2023-го, и на 15 процентов — чем в июле 2024-го. С января по август в столице заключили 90,3 тысячи сделок со «вторичкой» — на 18 процентов меньше, чем в аналогичный период 2023-го, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что и к новостройкам в Москве упал интерес потенциальных покупателей — продажи этого типа жилья в столице упали на 21 процент за месяц. По данным экспертов, на первичном рынке в сегментах «комфорт» и «бизнес» было продано 2400 квартир и апартаментов — общий объем реализованной недвижимости достиг 124,8 тысячи квадратных метров.

Спад интереса москвичей к покупке жилья аналитики объясняют отменой льготных программ по ипотеке, а также корректировкой условий по семейной ипотеке.

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      Нина Ташевская
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