Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

VSN Group: продажи квартир в новостройках Москвы сократились на 21 процент

В августе москвичи резко расхотели покупать квартиры в новостройках — продажи этого типа жилья в столице сократились на 21 процент за месяц. Такие данные приводят аналитики VSN Group в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, на первичном рынке в сегментах «комфорт» и «бизнес» было продано 2400 квартир и апартаментов — общий объем реализованной недвижимости достиг 124,8 тысячи квадратных метров. Выручка застройщиков превысила 51 миллиард рублей.

«Безусловно, сокращение продаж во многом обусловлено отменой льготных программ по ипотеке, а также корректировкой условий по семейной ипотеке. Особенно ярко падение показателей за прошедший месяц выделяется на фоне рекордных итогов продаж в мае и июне», — пояснила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Эксперт добавила, что сейчас банки и девелоперы адаптируются под рынок и разрабатывают новые ипотечные продукты и их альтернативы — например, рассрочки. Меняется и поведение покупателей — они более рационально подходят к выбору недвижимости, подробно рассматривая и взвешивая все нюансы, подчеркнула Глазунова.

Ранее стало известно, что в Москве резко подорожало съемное жилье. Так, цены на однокомнатные квартиры выросли в среднем на 43 процента с начала года, до 73 тысяч рублей в месяц, и продолжают повышаться.