В Москве резко подорожало cъемное жилье

РБК: цены на аренду жилья в Москве выросли на 40 % и продолжают повышаться

С начала 2024 года аренда жилья в Москве резко подорожала — цены выросли на 40 процентов и продолжают повышаться. Такой ситуации на рынке съемного жилья еще не было, заявили опрошенные РБК эксперты.

Однокомнатные квартиры с января подорожали на 43 процента, средние арендные ставки по столице достигли 73 тысяч рублей в месяц — такие данные приводит ЦИАН. В объявлениях можно также встретить «однушки» за 100 тысяч рублей в месяц, отмечают эксперты.

По словам специалистов, такие цены на рынке съемного жилья фиксируются впервые. «В относительно спокойные годы рост ставок за высокий сезон составлял 5–7 процентов, а в этом году рост уже приближается к 20 процентам», — рассказала руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.

Стремительный рост цен связан с дефицитом предложения и высоким спросом — он стал заметно выше после отмены массовой льготной ипотеки и пересмотра условий по другим льготным программам. В итоге потенциальные покупатели жилья переориентировались на рынок аренды.

В «Инком-Недвижимости» подсчитали, что предложение съемных квартир в августе 2024 года на 8 процентов ниже июля и на 42 процента ниже, чем в августе 2023-го. При этом количество заявок от арендаторов в девять раз превышает число вакантных квартир, а жилье сдается буквально за сутки.

Предпосылок для охлаждения цен на аренду эксперты не наблюдают. Уже ставшие запредельными цены продолжают расти на фоне нехватки предложения и слишком дорогой ипотеки. По прогнозам специалистов, до конца года съемное жилье в столице может дополнительно подорожать на 5–13 процентов.

Тенденция к росту цен на съемное жилье наблюдается по всей стране. Так, в августе аренда подорожала сильнее, чем за весь второй квартал 2024 года. Средние по стране ставки для однокомнатных квартир выросли в среднем по стране на 9,2 процента (до 25,7 тысячи рублей в месяц), для двухкомнатных — на 8,4 процента (до 32,2 тысячи рублей), а для трехкомнатных — на 6,7 процента (до 38,8 тысячи рублей).