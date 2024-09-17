На российском заводе рабочего насмерть засыпало зерном

В Приморском крае рабочий погиб на комбикормовом заводе в результате схода зерна

В Михайловском районе Приморского края рабочий погиб в элеваторе комбикормового завода в результате схода зерна. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник 1972 года рождения», — уточняется в публикации.

Отмечается, что по факту случившегося организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.

Ранее житель Приморского края попал под поезд на железнодорожном переезде в Смоляниново, отряхнулся и пошел дальше. Состав после инцидента остановился, машинист попытался догнать пострадавшего. Данных о состоянии жителя Приморья не поступало.