Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 17 сентября 2024Россия

На российском заводе рабочего насмерть засыпало зерном

В Приморском крае рабочий погиб на комбикормовом заводе в результате схода зерна

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Михайловском районе Приморского края рабочий погиб в элеваторе комбикормового завода в результате схода зерна. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник 1972 года рождения», — уточняется в публикации.

Отмечается, что по факту случившегося организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.

Ранее житель Приморского края попал под поезд на железнодорожном переезде в Смоляниново, отряхнулся и пошел дальше. Состав после инцидента остановился, машинист попытался догнать пострадавшего. Данных о состоянии жителя Приморья не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В российском регионе девять человек задержали после смерти пациентов от капельниц

      Создание в России аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

      Дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего адвоката Пашаева

      Российская тревел-блогерша побывала в Европе и поразилась жизни местных пенсионеров

      Женщина организовала секс-забастовку ради развода

      В Европе захотели выделить Украине денег без участия США

      Соратник Кадырова оценил ситуацию в Курской области

      Пашаев обещал за вознаграждение освободить Блиновских от уголовной ответственности

      Под налог на вклады подпадут доходы свыше 190 тысяч рублей

      Пенсионерка из Курской области рассказала об эвакуации на велосипеде под обстрелом ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше