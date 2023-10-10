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11:18, 10 октября 2023Россия

Россиянин попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше

В Приморском крае мужчина попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше

Житель Приморского края попал под поезд на железнодорожном переезде в Смоляниново, отряхнулся и пошел дальше. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Приморья. Владивосток».

На представленном видеоролике видно, как мужчина следует в сторону путей, по которым движется поезд. В какой-то момент его сбивает локомотив. Россиянин валится с ног, но затем поднимается и уходит. Состав после инцидента останавливается, машинист пытается догнать пострадавшего.

Данных о состоянии жителя Приморья не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области поезд сбил мигранта на велосипеде. Выяснилось, что машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не получилось.

По факту происшествия была организована проверка.

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    Анна Щербакова
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