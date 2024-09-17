На Украине разворовали деньги на укрытия

«Политика страны»: на Украине расследуют хищения на строительстве укрытий

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины проводит расследование из-за хищений во время строительства укрытий. Об этом сообщает издание «Политика страны».

Приблизительная сумма хищений составляет около 20 миллионов гривен (44 миллиона рублей по курсу на 17 сентября). Укрытия должны были построить и сдать в Киевской области, однако они не соответствуют необходимым нормам.

Подозреваемым пока не предъявлены официальные обвинения.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил о коррупции на Украине как о ее главной проблеме на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.