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17:42, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине разворовали деньги на укрытия

«Политика страны»: на Украине расследуют хищения на строительстве укрытий

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины проводит расследование из-за хищений во время строительства укрытий. Об этом сообщает издание «Политика страны».

Приблизительная сумма хищений составляет около 20 миллионов гривен (44 миллиона рублей по курсу на 17 сентября). Укрытия должны были построить и сдать в Киевской области, однако они не соответствуют необходимым нормам.

Подозреваемым пока не предъявлены официальные обвинения.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил о коррупции на Украине как о ее главной проблеме на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.

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      Сергей Болиев
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