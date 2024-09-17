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13:29, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили невозможность отказа от мобилизации из-за религиозных взглядов

Адвокат Айвазян: отказ от мобилизации из-за религии на Украине не предусмотрен

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Отказ от мобилизации из-за религии на Украине не предусмотрен действующем законодательством. Невозможность избежать службы из-за взглядов объяснил украинский адвокат Юрий Айвазян, пишет издание «Telegraf.ua».

«Альтернативная служба, хоть и законодательно определенная форма служения, временно не предусмотрена. Это означает, что религиозные убеждения не освобождают от обязанности защищать государство», — говорится в публикации.

Отмечается, что в соответствии с законодательством не брать в руки оружие на Украине имеют право представители нескольких протестантских течений, а также члены «Общества сознания Кришны». При этом действующие законы о мобилизации и военном положении не предполагают возможности прохождения альтернативной службы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Украине лишать мужчин гражданства за уклонение от мобилизации.

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      Глеб Палехов
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