На Украине объяснили невозможность отказа от мобилизации из-за религиозных взглядов

Адвокат Айвазян: отказ от мобилизации из-за религии на Украине не предусмотрен

Отказ от мобилизации из-за религии на Украине не предусмотрен действующем законодательством. Невозможность избежать службы из-за взглядов объяснил украинский адвокат Юрий Айвазян, пишет издание «Telegraf.ua».

«Альтернативная служба, хоть и законодательно определенная форма служения, временно не предусмотрена. Это означает, что религиозные убеждения не освобождают от обязанности защищать государство», — говорится в публикации.

Отмечается, что в соответствии с законодательством не брать в руки оружие на Украине имеют право представители нескольких протестантских течений, а также члены «Общества сознания Кришны». При этом действующие законы о мобилизации и военном положении не предполагают возможности прохождения альтернативной службы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Украине лишать мужчин гражданства за уклонение от мобилизации.