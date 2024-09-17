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16:25, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине посетовали на острый дефицит кадров из-за мобилизации

Директор «Метинвеста»: предприятия на Украине испытывают острый дефицит кадров

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине предприятия испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. Об этом генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил в интервью изданию Forbes Ukraine.

Он отметил, что с начала российской специальной военной операции на Украине было мобилизовано девять тысяч сотрудников «Метинвеста» — 16 процентов персонала компании. Рыженков посетовал, что найти замену мобилизованным очень сложно, поскольку каждого специалиста нужно готовить два-три года.

Он также выразил мнение, что предлагаемое властями республики бронирование специалистов в зависимости от уровня их зарплаты только усилит социальную напряженность, ничего не дав при этом производству, поскольку многие необходимые предприятиям работники зарабатывают меньше порога бронирования.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что программу экономического бронирования от мобилизации могут запустить на Украине в октябре-ноябре. Он уточнил, что в настоящий момент Минэкономики разрабатывает несколько моделей этого механизма, ожидая решения руководства страны по этому вопросу.

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      Алевтина Запольская
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