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23:36, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке офицеров в ВСУ

Депутат Верховной Рады Чернев заявил о нехватке офицеров в рядах ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка офицерского состава. Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале телеканала «Рада».

Чернев признал нехватку офицеров в рядах ВСУ. «Мы все понимаем, какая сейчас ситуация с кадровым составом именно офицерским, и есть проблемы, действительно, у нас есть недобор», — отметил он.

При этом депутат добавил, что проблему намерены решить за счет уволенных в запас западных военных. По его словам, среди иностранных офицеров есть желающие присоединиться к рядам ВСУ.

Ранее на Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных ВСУ. «На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их "нет"», — написало издание «Страна.ua».

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      Марина Совина
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