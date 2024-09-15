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19:25, 15 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных ВСУ

«Страна»: на Украине находится «заштатная» армия из тысяч военнослужащих ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине находится несуществующая армия из тысяч военнослужащих. О «заштатных» бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их "нет"», — говорится в публикации.

По информации издания, этих бойцов нет в кадровых списках подразделений, поэтому официальную зарплату они не получают, однако каждый месяц им «символически» выплачивают около тысячи рублей. При этом устроиться на другую работу эти граждане не могут, так как не уволены из ВСУ, хоть и не несут службу.

«Чаще всего это люди, которые находятся на лечение после ранений на фронте. И после двух месяцев, если раненый продолжает лечиться, его выводят за штат. С этого момента армейская минималка ему не положена», — рассказал источник.

Ранее на Украине признали демографическую катастрофу. Причиной этого стал приказ МИД оказывать за рубежом консульские услуги военнообязанным мужчинам.

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      Маргарита Миронова
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