Депутат Княжицкий заявил о демографической катастрофе на Украине

В посольствах западных стран лежат сотни тысяч заявлений от граждан, желающих отказаться от украинского паспорта. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Киев столкнулся с демографической катастрофой. Причиной этого законотворец назвал стал приказ МИД Украины оказывать за рубежом консульские услуги военнообязанным мужчинам.

В апреле загранучреждения Украины по распоряжению тогдашнего главы МИД Дмитрия Кулебы прекратили выдачу документов военнообязанным гражданам. По словам дипломата, это решение было справедливым.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин. По его словам, невозможно сделать воина из украинца, которого силой и с унижениями отправляют на фронт.