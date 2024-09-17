На Западе отметили успехи нового российского наступления в ДНР

Politico: армия России продолжает оттеснять оборону ВСУ у Красноармейска

Подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей. Об этом со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) сообщает Politico.

«Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска, важного логистического узла, расположенного на пересечении некоторых важнейших железнодорожных маршрутов поставок [для снабжения ВСУ]», — говорится в новом отчете научных сотрудников западного ISW.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.