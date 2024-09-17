Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 17 сентября 2024Мир

На Западе отметили успехи нового российского наступления в ДНР

Politico: армия России продолжает оттеснять оборону ВСУ у Красноармейска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей. Об этом со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) сообщает Politico.

«Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска, важного логистического узла, расположенного на пересечении некоторых важнейших железнодорожных маршрутов поставок [для снабжения ВСУ]», — говорится в новом отчете научных сотрудников западного ISW.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

      На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в Сумах

      Стало известно о готовности России возобновить испытания ядерного оружия

      Бывшая порнозвезда рассказала об отказе от секса

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала внешность в купальнике и без макияжа

      Задержание экс-адвоката Пашаева попало на видео

      На Западе отметили успехи нового российского наступления в ДНР

      Северная Корея направит своего главу МИД в Россию второй раз за год

      Похороны россиян в траншее сняли на видео

      Продажи поддержанных машин в России достигли максимума с ноября 2021 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше