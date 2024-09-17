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16:40, 17 сентября 2024Культура

Нагиев травмировался во время спектакля

Дмитрий Нагиев получил травму голени во время спектакля

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля «Кыся» в Театре «МДМ». Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, артист повредил голень в первом акте и обратился за помощью во время антракта. Врачи сделали актеру обезболивающий укол, от госпитализации Нагиев отказался и продолжил играть в спектакле.

Ранее сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал о полученных травмах.

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