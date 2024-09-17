Нагиев травмировался во время спектакля

Дмитрий Нагиев получил травму голени во время спектакля

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля «Кыся» в Театре «МДМ». Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, артист повредил голень в первом акте и обратился за помощью во время антракта. Врачи сделали актеру обезболивающий укол, от госпитализации Нагиев отказался и продолжил играть в спектакле.

Ранее сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал о полученных травмах.