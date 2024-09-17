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11:38, 17 сентября 2024Путешествия

Напившийся на мальчишнике турист прогулялся голым по городу в Европе и был избит местными

Австралийский турист, напившийся на мальчишнике, прогулялся голым по улицам европейского города и был избит местными жителями. Нападение на него попало на видео, которое публикует Corriere della Sera.

Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Нардо, Италия. Вечером 13 сентября мужчина отмечал мальчишник, во время которого решил раздеться и пройтись по городу пешком. Шокированные прохожие стали фотографировать иностранца. Вскоре нарушитель порядка наткнулся на толпу молодых людей, которые избили его.

На записи видно, как разгневанные местные жители бьют обнаженного австралийца ногами и палками. Затем они скрылись, а пострадавший был доставлен в больницу. Ситуация вызвала возмущение общественности — итальянцы потребовали от правоохранителей тщательнее следить за порядком в городе.

Ранее голый российский турист под воздействием марихуаны решил изнасиловать корову в Таиланде и попал на видео. Уточняется, что инцидент произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны.

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      Марк Успенский
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