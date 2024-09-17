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16:14, 17 сентября 2024Мир

НАТО откроет представительство на Ближнем Востоке

НАТО откроет бюро в Иордании для коммуникации со странами Ближнего Востока

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО в течение нескольких месяцев откроет в иорданском Аммане бюро для коммуникации со странами Ближнего Востока. Об этом в интервью газете The National сообщил спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

«Посольство поможет нам собирать политическую информацию, общаться с людьми на местах и ​​лучше понимать, как развиваются события», — сказал чиновник.

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Коломина подчеркнул, что поддержка Украины в конфликте с Россией останется главным приоритетом НАТО и развитие отношений с ближневосточными партнерами блока не будет идти ей в ущерб.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке.

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      Глеб Бажуткин
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