НАТО откроет представительство на Ближнем Востоке

НАТО откроет бюро в Иордании для коммуникации со странами Ближнего Востока

НАТО в течение нескольких месяцев откроет в иорданском Аммане бюро для коммуникации со странами Ближнего Востока. Об этом в интервью газете The National сообщил спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

«Посольство поможет нам собирать политическую информацию, общаться с людьми на местах и ​​лучше понимать, как развиваются события», — сказал чиновник.

Коломина подчеркнул, что поддержка Украины в конфликте с Россией останется главным приоритетом НАТО и развитие отношений с ближневосточными партнерами блока не будет идти ей в ущерб.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке.