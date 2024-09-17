Найден способ разгрузить порты Дальнего Востока

Власти захотели не пускать в дальневосточные порты суда с лишними контейнерами

Власти захотели не пускать в порты Дальнего Востока суда с лишними контейнерами. О найденном способе разгрузить терминалы до уровня 90 процентов или ниже сообщает «Коммерсантъ».

С июля приток контейнеров в дальневосточные порты усилился, и некоторые терминалы оказались загружены на 100 процентов. На местах жалуются на нехватку вагонов для вывоза из-за дисбаланса импорта и экспорта. В регион не поступает достаточное количество платформ с экспортным грузом, проблему усугубили урезание квот на контейнерные поезда и замедление движения.

По данным источников в отрасли, власти планируют ограничить или запретить заход суда в загруженные терминалы. Однако такая мера моет привести к потерям как для их операторов, так и для бюджета, при этом ограничение импорта не решит проблему с экспортом. Операторы флота станут компенсировать убытки за счет ставок фрахта, что приведет к удорожанию импортных товаров.

Подобная ситуация впервые возникла осенью 2022 года — в тот момент для вывоза контейнеров назначили три дополнительных контейнерных поезда в сутки. Однако сейчас ситуацию отличает резкое обострение конкуренции за инфраструктуру контейнеров с другими грузами и особенно углем, который уже не так выгодно экспортировать.

Острый дефицит вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока и из Китая через Казахстан привел к существенному росту стоимости логистики в этом направлении. По оценке главы направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Ивана Захарченко, в сентябре цена на доставку поднялась на пять процентов. Глава Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заметил, что перестало хватать всех вагонов.