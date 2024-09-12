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09:47, 12 сентября 2024Экономика

В России перестало хватать вагонов

«Известия»: тарифы на доставку грузов с востока растут из-за нехватки вагонов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Острый дефицит вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока и из Китая через Казахстан привел к существенному росту стоимости логистики в этом направлении. О сложившемся дисбалансе со ссылкой на транспортные компании пишут «Известия».

По оценке главы направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Ивана Захарченко, в сентябре цена на доставку поднялась на пять процентов. Не исключено, что до конца месяца она вырастет еще на пять-семь процентов.

Глава Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заметил, что в той или иной степени перестало хватать всех вагонов, в том числе хопперов для удобрений.

По данным FM Logistic, из-за дефицита сроки ожидания отгрузки импортных контейнеров по железной дороге из портов Дальнего Востока растут. Транспортная компания ModernWay отметила, что с автотранспортом хуже всего ситуация обстоит на погранпереходе «Маньчжурия — Забайкальск».

Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов рассказал, что срок прямой железнодорожной доставки в Россию с учетом ожидания выхода поезда и задержек в пути увеличился вдвое — до 35-40 дней. А среднее время ожидания свободного места в контейнерном поезде составляет три недели.

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В транспортной группе Fesco сообщили, что из-за нехватки вагонов крупные перевозчики бронируют в поездах как можно больше мест, что усугубляет проблему. Представитель РЖД указал, что главной причиной является дисбаланс экспортных и импортных потоков. Решать проблему пытаются за счет использования для вывоза контейнеров полувагонов, на которых в порты доставляют уголь.

Гендиректор ModernWay Николай Ольшанский посетовал на нехватку провозных мощностей на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Платформы не успевают вернуться в порты или на погранпереходы и скапливаются в ожидании погрузки. Кроме того, из-за проблем с судоходством в Красном море увеличился поток грузов из Китая в Европу, следующих по железной дороге. Последнее обстоятельство увеличило нагрузку на маршруты через Казахстан в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что на погранпереходах между Китаем и Россией возникли заторы из-за желания автомобильных дилеров завезти как можно больше китайских машин до повышения утилизационного сбора, после которого стоимость транспорта резко вырастет.

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      Платон Щукин
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