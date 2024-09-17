Названа стоимость подаренного жене бывшим мужем Бузовой дома

Риелтор Паршиков: футболист Тарасов подарил жене дом за 100 миллионов рублей

Бывший муж певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов подарил жене — модели Анастасии Костенко — дом за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на риелтора Юрия Паршикова.

Известно, что футболист продал старое жилье, которое строил вместе с Ольгой Бузовой, и подарил своей семье новое. «Ремонт еще планируется. В окружении видны новостройки, и этот дом выглядит как полуфабрикат, там нужны отделочные работы и косметический ремонт. Если бы дом был готовым, стоимость с ремонтом составляла бы около 150 миллионов рублей, но так как он полностью не готов, судя по метражу и предстоящим работам, его стоимость около 100 миллионов», — заявил он.

Ранее Костенко выложила в соцсети ролик, как Тарасов ей делает сюрприз и подводит с завязанными глазами к особняку. На кадрах видно, что в доме два этажа, есть балкон и гараж. «Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — процитировала Костенко слова мужа в публикации.