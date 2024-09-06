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18:21, 6 сентября 2024Экономика

Бывший муж Бузовой подарил жене дом

Футболист Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко новый дом

Фото: @kostenko.94

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, подарил модели Анастасии Костенко дом. Супруга спортсмена похвасталась новым жильем в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша поделилась видео, как Тарасов ей делает сюрприз и подводит с завязанными глазами к особняку. На кадрах видно, что в доме два этажа, есть балкон и гараж. «Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — процитировала Костенко слова мужа в публикации.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что все его имущество принадлежит нынешней жене и назвал себя бомжом. На тот момент у пары не было собственного жилья, вместе с детьми они арендовали таунхаус под Москвой более чем за 300 тысяч рублей в месяц.

До этого футболист с женой и детьми жил в особняке, который строил вместе с Бузовой. Недавно пара избавилась от недвижимости. В мае футболист захотел купить для своей семьи новый дом. Тогда ходили слухи, что он выберет один из особняков в поселке предпринимателя Эмина Агаларова.

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      Нина Ташевская
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