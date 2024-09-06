Бывший муж Бузовой подарил жене дом

Футболист Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко новый дом

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, подарил модели Анастасии Костенко дом. Супруга спортсмена похвасталась новым жильем в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша поделилась видео, как Тарасов ей делает сюрприз и подводит с завязанными глазами к особняку. На кадрах видно, что в доме два этажа, есть балкон и гараж. «Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — процитировала Костенко слова мужа в публикации.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что все его имущество принадлежит нынешней жене и назвал себя бомжом. На тот момент у пары не было собственного жилья, вместе с детьми они арендовали таунхаус под Москвой более чем за 300 тысяч рублей в месяц.

До этого футболист с женой и детьми жил в особняке, который строил вместе с Бузовой. Недавно пара избавилась от недвижимости. В мае футболист захотел купить для своей семьи новый дом. Тогда ходили слухи, что он выберет один из особняков в поселке предпринимателя Эмина Агаларова.

