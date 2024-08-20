Бывший муж Бузовой назвал себя бомжом

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов назвал себя бомжом. По его словам, все имущество принадлежит нынешней жене, модели Анастасии Костенко. Об этом спортсмен рассказал в шоу «proПУСК» на YouTube.
«На жене все машины. На мне ничего нет, я бомж», — заявил Тарасов. О принадлежащей супругам недвижимости ничего не известно. Сейчас пара снимает таунхаус под Москвой — аренда дома обходится в 300 тысяч рублей в месяц. На коммунальные услуги семья тратит 12 тысяч рублей, признался футболист.
До этого Тарасов с женой и детьми жил в особняке, который строил вместе с Бузовой. Недавно пара избавилась от недвижимости. В мае 2024 года футболист захотел купить для своей семьи новый дом. Есть предположения, что новое жилье Тарасова будет в одном из поселков предпринимателя Эмина Агаларова.
В октябре 2023 года Тарасов продал квартиру в Москве и обманул риелтора. После завершения сделки купли-продажи в 2022 году спортсмен не выплатил обещанную сумму риелтору и перестал выходить с ним на связь.