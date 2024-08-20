Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:41, 20 августа 2024Экономика

Бывший муж Бузовой назвал себя бомжом

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что все его имущество принадлежит жене

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов назвал себя бомжом. По его словам, все имущество принадлежит нынешней жене, модели Анастасии Костенко. Об этом спортсмен рассказал в шоу «proПУСК» на YouTube.

«На жене все машины. На мне ничего нет, я бомж», — заявил Тарасов. О принадлежащей супругам недвижимости ничего не известно. Сейчас пара снимает таунхаус под Москвой — аренда дома обходится в 300 тысяч рублей в месяц. На коммунальные услуги семья тратит 12 тысяч рублей, признался футболист.

До этого Тарасов с женой и детьми жил в особняке, который строил вместе с Бузовой. Недавно пара избавилась от недвижимости. В мае 2024 года футболист захотел купить для своей семьи новый дом. Есть предположения, что новое жилье Тарасова будет в одном из поселков предпринимателя Эмина Агаларова.

В октябре 2023 года Тарасов продал квартиру в Москве и обманул риелтора. После завершения сделки купли-продажи в 2022 году спортсмен не выплатил обещанную сумму риелтору и перестал выходить с ним на связь.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Россия попросила Германию предоставить ООН данные о подрыве «Северных потоков»

      Бывший муж Бузовой назвал себя бомжом

      52-летняя Анна Нетребко снялась обнаженной

      Курьера мошенников приговорили к семи годам за обман 11 пенсионеров на три миллиона рублей

      Пропалестинские активисты попытались прервать выступление кандидата в вице-президенты США

      Коллега погибшего на СВО актера рассказал об их дружбе

      Создан робот для реабилитации после инсульта

      Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на российский регион

      Причины одержимости при сильной влюбленности объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше