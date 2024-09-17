Названо последствие потерь на фронте для Украины

Политолог Глазунов: данные о потерях Украины будут восприняты негативно

Данные о количестве потерь личного состава Украины за все время военного конфликта могут быть выше, чем в публикации The Wall Street Journal (WSJ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия публикации этой информации для Киева.

«Любые потери в любом обществе воспринимаются очень негативно. 80 тысяч [убитыми] — это для Украины очень большая цифра. Потери есть, потери будут, все это понимают. Но это примерная цифра, может быть и больше. Мы об этом не знаем, потому что эта информация засекречена, чтобы не создавать паники. Если Украина узнает реальные цифры потерь, то [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не поздоровится», — сказал он.

По мнению собеседника «Ленты.ру», такие подсчеты могут отличаться от реальных потерь. Он полагает, что число может быть больше.

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период военного конфликта с Россией составили примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. К таким выводам пришли разведки западных стран. Настоящие потери могут быть выше, но их трудно подсчитать, поскольку Киев не публикует эту информацию.

В материале также сказано, что военный конфликт повлиял на демографическую ситуацию Украины. Из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны по предварительным подсчетам снизилось с 42 миллионов до 29.