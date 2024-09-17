Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 17 сентября 2024Бывший СССР

Названо последствие потерь на фронте для Украины

Политолог Глазунов: данные о потерях Украины будут восприняты негативно

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Данные о количестве потерь личного состава Украины за все время военного конфликта могут быть выше, чем в публикации The Wall Street Journal (WSJ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия публикации этой информации для Киева.

«Любые потери в любом обществе воспринимаются очень негативно. 80 тысяч [убитыми] — это для Украины очень большая цифра. Потери есть, потери будут, все это понимают. Но это примерная цифра, может быть и больше. Мы об этом не знаем, потому что эта информация засекречена, чтобы не создавать паники. Если Украина узнает реальные цифры потерь, то [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не поздоровится», — сказал он.

Материалы по теме:
«Я танчик погнал, куда сказали пацаны» В зоне СВО все чаще угоняют военную технику. Кто это делает и как им это удается?
«Я танчик погнал, куда сказали пацаны»В зоне СВО все чаще угоняют военную технику. Кто это делает и как им это удается?
21 июля 2024
«Ни резервов, ни укреплений» Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
«Ни резервов, ни укреплений»Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
29 августа 2024

По мнению собеседника «Ленты.ру», такие подсчеты могут отличаться от реальных потерь. Он полагает, что число может быть больше.

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период военного конфликта с Россией составили примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. К таким выводам пришли разведки западных стран. Настоящие потери могут быть выше, но их трудно подсчитать, поскольку Киев не публикует эту информацию.

В материале также сказано, что военный конфликт повлиял на демографическую ситуацию Украины. Из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны по предварительным подсчетам снизилось с 42 миллионов до 29.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

      В России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов

      Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР попало на видео

      Россияне бросились брать ипотеку

      Военный эксперт объяснил необходимость увеличения численности Российской армии

      Азербайджан призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха»

      Названа новая угроза ценам на нефть

      Российский стилист назвал самый универсальный предмет гардероба на осень

      Названо последствие потерь на фронте для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше