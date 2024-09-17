Названо возможное место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Вертолет Robinson мог упасть в районе заповедника Амурской области

Вертолет Robinson R66, который потерпел крушение в Амурской области, мог упасть в заповеднике. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Аварийный маячок на вертолете, по предварительным данным, сработал близ поселка Кировский по пути к аэродрому Береговой. Спасателям, которые отправились на поиски вертолета, сложно передвигаться из-за болотистой местности — приходится задействовать вездеходы. Поиски также осложняет усиление ветра до 18 метров в секунду. Из-за этого невозможно использовать воздушную технику.

Информацию ТАСС подтвердили в ЕДДС. Там добавили, что предполагаемое место крушения борта находится в труднодоступной болотистой местности.

Сообщения о падении вертолета в Приамурье появились в ночь на вторник, 17 сентября. Судно совершало незарегистрированный полет по территории Зейского округа. Поисках участвуют восемь человек и две единицы техники. Сообщалось, что оно могло упасть в тайге в районе Золотой Горы.