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09:34, 17 сентября 2024Экономика

Названы города с самыми высокими зарплатами в России

«Авито»: самые высокие зарплаты в РФ помимо Москвы предлагают в Казани и Тюмени

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Казань и Тюмень вошли в топ-15 городов с самыми высокими средними зарплатами. Города, где предлагают наибольший доход, назвали в «Авито», сообщает РБК.

Эксперты сервиса изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников в крупных городах. Данные брали из описания вакансий. При этом учитываемый показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

В среднем по стране предлагаемая заработная плата увеличилась на девять процентов год к году, до отметки 67,2 тысячи рублей. Предлагаемые зарплаты для новых специалистов в Москве с лета 2023 года выросли на восемь процентов, до 78,2 тысячи рублей. В тройку городов с самыми высокими зарплатами также вошли Санкт-Петербург с показателем 70,6 тысячи рублей (плюс шесть процентов) и Екатеринбург с результатом 68,3 тысячи (плюс пять процентов).

В топ-15 городов вошли также Казань (67,9 тысячи рублей), Новосибирск (67,9 тысячи рублей), Краснодар (66,1 тысячи рублей), Тула (65,7 тысячи рублей), Нижний Новгород (64,1 тысячи рублей), Самара (63,6 тысячи рублей), Тюмень (63,5 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (63,2 тысячи рублей), Воронеж (62,9 тысячи рублей), Красноярск (60,7 тысячи рублей), Псков (60,4 тысячи рублей), а также Сочи (60,4 тысячи рублей).

В Центробанке заявили, что ситуация на рынке труда, где заработки россиян по-прежнему растут быстрее производительности труда, влияет на решение повысить ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. В стране, и особенно в отраслях обрабатывающей промышленности, сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, рынок труда остается жестким, а рост зарплат, хотя и замедлился в последние месяцы, все равно остается повышенным.

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      Вячеслав Агапов
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