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17:45, 17 сентября 2024Культура

Названы сроки выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Глава HBO Блойс раскрыл сроки выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Фото: Naoki Nishimura / Globallookpress.com

Сериал по вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера выйдет не раньше 2026–2027 года. Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс, его цитирует Deadline.

«Сценаристы только начинают [работать над историей], так что пока рано говорить о дате выхода в эфир», — сказал он. Глава HBO также отметил, что «очень счастлив и взволнован» работой шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода.

Ранее компания HBO запустила отбор кандидатов на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в новом сериале. Отмечалось, что принять участие в кастинге могут жители Великобритании и Ирландии возрасте от 9 до 11 лет.

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      Варвара Кошечкина
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