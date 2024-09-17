Названы сроки выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Глава HBO Блойс раскрыл сроки выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Сериал по вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера выйдет не раньше 2026–2027 года. Об этом сообщил глава HBO Кейси Блойс, его цитирует Deadline.

«Сценаристы только начинают [работать над историей], так что пока рано говорить о дате выхода в эфир», — сказал он. Глава HBO также отметил, что «очень счастлив и взволнован» работой шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода.

Ранее компания HBO запустила отбор кандидатов на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в новом сериале. Отмечалось, что принять участие в кастинге могут жители Великобритании и Ирландии возрасте от 9 до 11 лет.