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20:04, 10 сентября 2024Культура

HBO объявила кастинг на роль Гарри Поттера

Студия HBO запустила кастинг на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в сериале

Фото: Issei Kato / Reuters

Компания HBO запустила отбор кандидатов на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона в новом сериале. Об этом сообщается на известном сайте «поттероманов» Wizarding World.

Принять участие могут жители Великобритании и Ирландии возрасте от 9 до 11 лет. Уточняется, что пол, раса и вероисповедание будущих исполнителей культовых ролей неважны.

«Мы стремимся к инклюзивности и разнообразию. Для каждой роли мы ищем исполнителя, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что HBO готовит к выходу сериал о приключениях юного волшебника.

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      Андрей Шеньшаков
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