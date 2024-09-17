Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии

Hotnews: неизвестный мужчина устроил пожар в парламенте Румынии

Неизвестный мужчина облил бензином и устроил пожар в магазине с сувенирами при входе в парламент Румынии. Об этом сообщает портал Hotnews.

«На место выехали сотрудники подразделения полиции, и в ходе первых осмотров было установлено, что после стихийного конфликта посетитель-мужчина якобы бросил легковоспламеняющееся вещество. Пожар произошел в гостевой комнате, на тот момент эвакуировали около 300 человек. По первой информации, пострадавших нет», — приводит портал слова столичной полиции.

На данный момент мотивы вандала неизвестны. Правоохранительные органы страны зафиксировали лицо мужчины и попросили население страны помочь с поисками поджигателя.

Ранее министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что страна больше не может снабжать Молдову и Украину электричеством. Глава ведомства выразил уверенность, что часть этих расходов должен взять на себя Евросоюз (ЕС). Он заявил, что идея европейского энергетического рынка заключается в солидарности, когда все получают выгоду.