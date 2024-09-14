Стало известно о невозможности Румынии снабжать Украину электричеством

Себастиан Бурдужа: Румыния не может снабжать Молдову и Украину электричеством

Румыния больше не может снабжать Молдову и Украину электричеством. Об этом заявил министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на молдавские СМИ.

Премьер уверен, что часть этих расходов должен взять на себя Евросоюз (ЕС). Он заявил, что идея европейского энергетического рынка заключается в солидарности, когда все получают выгоду.

Киев импортирует электричество из Словакии и Румынии для поддержания энергосистемы страны. Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт предупредил, что страну ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. К настоящему времени, по его словам, Украина лишилась около половины генерирующих мощностей. На поддержку энергетического сектора страны западные партнеры обещали выделить средства, однако, как отметил Пайатт, это не поможет избежать отключений электричества.