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02:40, 11 сентября 2024Мир

Госдеп предрек Украине сложную зиму

Госдеп: предстоящая зима будет тяжелой для Украины из-за отключений света

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Stringer / Reuters

Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, его цитирует РБК.

Он отметил, что страна лишилась около половины генерирующих мощностей. Чиновник сообщил, что западные партнеры, включая США, выделят средства на поддержку энергетического сектора республики, однако это не поможет избежать отключений электричества.

«Украина сможет довести мощности примерно до 15 гигаваттов. Это на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой», — указал он, предупредив, что зима будет «действительно сложной».

Ранее с аналогичным прогнозом выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, предстоящая зима может оказаться самой тяжелой. «Энергетическая устойчивость — один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью», — поделился он.

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      Марина Совина
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