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16:35, 10 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Украины назвал предстоящую зиму самой тяжелой

Премьер Украины Шмыгаль: предстоящая зима может стать самой тяжелой

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Энергетическая устойчивость — один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой», — сообщил глава украинского кабмина.

Шмыгаль добавил, что для энергетических объектов Украины сейчас строится новая защита от обстрелов. Детали премьер не разгласил.

Ранее Шмыгаль рассказал, что правительство Украины запланировало в 2025 году потратить все полученные через налоги средства на оборону. Остальные траты восполнятся за счет внешней помощи.

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      Сергей Болиев
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