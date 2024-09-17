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21:36, 17 сентября 2024Мир

Нетаньяху обвинили в санкционировании операции против «Хезболлы»

Axios: премьер Израиля Нетаньяху лично санкционировал операцию против «Хезболлы»
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично санкционировал операцию против «Хезболлы» с использованием взрывающихся коммуникационных устройств (пейджеров). Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

«Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности с премьер-министром Израиля, высокопоставленными членами его кабинета и главами служб безопасности», — сказано в статье.

Кроме того, собеседник издания указал, что это произошло на следующий день после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях серьезной эскалации в Ливане.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль.

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      Марина Совина
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