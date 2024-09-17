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17:11, 17 сентября 2024Мир

Обама захотел найти избирателей для Харрис в TikTok

Axios: экс-президент США Обама ищет избирателей для Камалы Харрис в TikTok

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший американский лидер Барак Обама ищет избирателей для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис через платформу TikTok. Об этом сообщает портал Axios.

«Бывший президент Обама сегодня обращается к соцсети TikTok в поисках избирателей, которые еще не зарегистрированы, чтобы они проголосовали за вице-президента Харрис», — отмечает портал.

Как отмечают авторы материала, команда Харрис активно использует данный ход для привлечения молодых избирателей, которые больше поддерживают демократов, чем кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа. Кроме того, подобная политика продолжает линию действующего американского лидера Джо Байдена по активному использованию образа Обамы в предвыборных целях.

26 июля Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании. Первый свой ролик вице-президент опубликовала вечером 25 июля. За 11 часов видео набрало 4,9 миллиона просмотров, 1,2 миллиона лайков и более 71 тысячи комментариев.

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      Дарья Устьянцева
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