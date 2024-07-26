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14:12, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

Камала Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Harris for President campaign / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании. В соцсети политик уже опубликовала свое первое видео.

«Я слышала, что в последнее время я стала появляться в рекомендациях платформы, так что решила, что сама здесь зарегистрируюсь», — объяснила Харрис свое решение создать аккаунт.

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Первый свой ролик вице-президент опубликовала вечером 25 июля. За 11 часов видео набрало 4,9 миллиона просмотров, 1,2 миллиона лайков и более 71 тысячи комментариев.

Ранее Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в грядущих президентских выборах. В первый день предвыборной кампании вице-президент назвала своего оппонента Дональда Трампа преступником. Трамп, со своей стороны, предрек США разрушение в случае победы Харрис на выборах.

21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии действующего вице-президента США Камалу Харрис. Американский лидер подчеркнул, что он не уйдет в отставку и сосредоточится на обязанностях главы государства до окончания президентского срока.

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      Олег Давыдов
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