Камала Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

Вице-президент США Камала Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании. В соцсети политик уже опубликовала свое первое видео.

«Я слышала, что в последнее время я стала появляться в рекомендациях платформы, так что решила, что сама здесь зарегистрируюсь», — объяснила Харрис свое решение создать аккаунт.

Первый свой ролик вице-президент опубликовала вечером 25 июля. За 11 часов видео набрало 4,9 миллиона просмотров, 1,2 миллиона лайков и более 71 тысячи комментариев.

Ранее Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в грядущих президентских выборах. В первый день предвыборной кампании вице-президент назвала своего оппонента Дональда Трампа преступником. Трамп, со своей стороны, предрек США разрушение в случае победы Харрис на выборах.

21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии действующего вице-президента США Камалу Харрис. Американский лидер подчеркнул, что он не уйдет в отставку и сосредоточится на обязанностях главы государства до окончания президентского срока.